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Çin'de düzenlenen 5. Deniz İpek Yolu Uluslararası Sanat Festivali başladı

10 Aralık 2023 14:37 Son Güncelleme: 14:38 Abone Ol

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentinde düzenlenen 5. Deniz İpek Yolu Uluslararası Sanat Festivali'nin açılış töreninde dans gösterisi yapan sanatçılar, 8 Aralık 2023. 5. Deniz İpek Yolu Uluslararası Sanat Festivali, antik Deniz İpek Yolu'nun başlangıç noktası olduğuna inanılan Quanzhou'da Cuma günü başladı. Bu yıl 13 Aralık'a kadar sürecek olan festivale 43 ülke ve bölgeden 1.600'den fazla sanatçı ve 52 sanat topluluğu katılıyor. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)