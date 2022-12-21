Çin'de Düzenlenen 5. Arap Sanatları Festivali Sona Erdi

5. Arap Sanatları Festivali, Salı günü Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jingdezhen şehrinde sona erdi.

İki gün süren etkinlik, Çin ve Arap ülkelerinden sanatçılar arasında derin kültürel alışverişlere sahne oldu ve festival sırasında Çin'in "porselen başkenti" olarak bilinen Jingdezhen'in eşsiz cazibesi de sergilendi.

Festival kapsamında; performanslar, bir kültürel endüstriyel forum, Arap ve Çinli sanatçıların eserlerinin yer aldığı bir sergi gibi bir dizi kültürel alışveriş etkinliği düzenlendi.

SES (Arapça): YOUSİF ALİ, Suudi Arabistanlı sanatçı:

"Bunlar antik dünyanın farklı kültürlerini temsil ediyor. Bu çalışmanın teması hayat. Hayat, kendinizi sakin, güvende ve emniyette hissedebileceğiniz bir yer gibidir. Bu ayraçlar, her biri bir harfi ya da özel bir anlamı temsil eden sayıları ve imgeleri biraraya getiriyor."

Arap Sanatları Festivali, Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu çerçevesinde yapılan önemli bir kültürel etkinlik ve dört yılda bir Çin'de düzenleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jingdezhen'den bildiriyor. (XHTV)