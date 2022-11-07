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Çin'de Düzenlenecek 14. Çin Hava Gösterisi İçin Hazırlıklar Sürüyor

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Çin'de Düzenlenecek 14. Çin Hava Gösterisi İçin Hazırlıklar Sürüyor

GUANGZHOU, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri Sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada, PLA Hava Kuvvetleri'nin 8-13 Kasım tarihlerinde Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenecek 14. Çin Hava Gösterisi'nde bir dizi uçak sergileyeceğini belirtti.

Çin'de Düzenlenecek 14. Çin Hava Gösterisi İçin Hazırlıklar SürüyorÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yarın başlayacak olan 14. Çin Hava Gösterisi için talim uçuşları yapan Bayi Akrobasi Timi uçakları, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf:Zhang Yongjin/Xinhua)

GUANGZHOU, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri Sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada, PLA Hava Kuvvetleri'nin 8-13 Kasım tarihlerinde Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenecek 14. Çin Hava Gösterisi'nde bir dizi uçak sergileyeceğini belirtti.

Çin'de Düzenlenecek 14. Çin Hava Gösterisi İçin Hazırlıklar SürüyorÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yarın başlayacak olan 14. Çin Hava Gösterisi için talim uçuşu yapan bir Attack-2 insansız hava aracı, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yu Hongchun/Xinhua)

Çin'de Düzenlenecek 14. Çin Hava Gösterisi İçin Hazırlıklar SürüyorÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yarın başlayacak olan 14. Çin Hava Gösterisi için talim uçuşu yapan bir J-20 hayalet savaş uçağı, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yu Hongchun/Xinhua)

Çin'de Düzenlenecek 14. Çin Hava Gösterisi İçin Hazırlıklar SürüyorÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yarın başlayacak olan 14. Çin Hava Gösterisi için talim uçuşu yapan bir J-20 hayalet savaş uçağı, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yu Hongchun/Xinhua)

Çin'de Düzenlenecek 14. Çin Hava Gösterisi İçin Hazırlıklar SürüyorÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yarın başlayacak olan 14. Çin Hava Gösterisi için talim uçuşu yapan J-20 hayalet savaş uçakları, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yu Hongchun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Güncel Haberler

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