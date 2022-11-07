Çin'de Düzenlenecek 14. Çin Hava Gösterisi İçin Hazırlıklar Sürüyor
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GUANGZHOU, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri Sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada, PLA Hava Kuvvetleri'nin 8-13 Kasım tarihlerinde Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenecek 14. Çin Hava Gösterisi'nde bir dizi uçak sergileyeceğini belirtti.
GUANGZHOU, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri Sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada, PLA Hava Kuvvetleri'nin 8-13 Kasım tarihlerinde Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenecek 14. Çin Hava Gösterisi'nde bir dizi uçak sergileyeceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel