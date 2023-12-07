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Çin'de Dünyanın En Derin Yeraltı Laboratuvarı Faaliyete Geçti

7 Aralık 2023 09:29 Son Güncelleme: 09:31 Abone Ol

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan ve Perşembe günü faaliyete geçen 2.400 metre derinlikteki fizik laboratuvarı, dünyanın en derin ve büyük yeraltı laboratuvarı oldu. Bilim insanları, laboratuvarın karanlık madde olarak bilinen görünmez maddeyi izlemek için uygun bir alan sağladığını düşünüyor. İleri Fizik Deneyleri için Derin Yeraltı ve Ultra Düşük Radyasyonlu Arka Plan Tesisi (DURF), Sichuan eyaletindeki Jinping Dağı'nın altında yer alıyor. Toplam 330.000 metreküplük alana sahip DURF, Çin Jinping Yeraltı Laboratuvarı'nın ikinci aşamasını oluşturuyor. (XHTV)