Çin'de Dünyanın En Büyük Şeffaf Küresel Tespit Cihazı Faaliyete Geçti

Güncelleme:
Dünyanın ilk operasyonel devasa nötrino araştırmaları cihazı, Çin'in Jiangmen kentinde çalışmaya başladı. 20.000 tonluk sıvı sintilatör detektörü, aşırı yüksek hassasiyetle veri toplamaya başladı.

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Dünyanın en büyük şeffaf küresel tespit cihazı Çin'de çalışmalarına başladı. Salı günü faaliyete geçen cihaz, dünyada aşırı yüksek hassasiyetle yürütülen nötrino araştırmalara adanan ilk operasyonel devasa bilimsel tesis olarak ön plana çıkıyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Jiangmen kentinde yer alan Jiangmen Yeraltı Nötrino Gözlemevi, on yıllık hazırlık ve inşaat sürecinin ardından 20.000 tonluk sıvı sintilatör detektörünün dolumunu tamamlayıp veri almaya başladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
