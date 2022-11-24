Çin'de Dünyanın En Büyük Kapasiteli Rüzgar Türbini Üretildi

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuqing şehrinde bulunan 16 megavatlık bir açık deniz rüzgar türbini görülüyor, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua)

FUQİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın birim başına en büyük kapasitesine sahip dev bir açık deniz rüzgar türbini, Çin'in doğusundaki Fujian eyaletindeki üretim hattından çıktı. Çin Üç Boğaz Şirketi'ne göre, 16 megavatlık rüzgar türbini, 50 katlı bir binanın yüksekliğine eşit olan 146 metrelik bir dişli merkez donanımına, 252 metrelik dünyanın en uzun türbin çarkı çapına ve megavat başına en hafif ağırlığa sahip. Ekipman, üst düzey rüzgar türbini üretiminde çığır açıcı özellikte görülüyor.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuqing şehrinde bulunan 16 megavatlık bir açık deniz rüzgar türbini görülüyor, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua)

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuqing şehrinde bulunan 16 megavatlık bir açık deniz rüzgar türbini görülüyor, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua)

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuqing şehrinde bulunan 16 megavatlık bir açık deniz rüzgar türbinin açılış töreni görülüyor, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua)