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Çin'de Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda Drone Gösterisi

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Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'nın açılışında 1.000 drone gökyüzünü aydınlattı. Fuarın logosu ve teknolojik harikalar drone gösterisiyle canlandırıldı.

KONUM: Tianjin, Çin

Drone gösterisinden çeşitli görüntüler

Çin'in Tianjin kentinde 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'nın açılışı münasebetiyle 1.000 drone gökyüzünü aydınlattı. Fuarın logosu ve teknolojik harikalar büyüleyici bir hava gösterisiyle canlandırıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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