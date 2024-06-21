Çin'de Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda Drone Gösterisi
Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'nın açılışında 1.000 drone gökyüzünü aydınlattı. Fuarın logosu ve teknolojik harikalar drone gösterisiyle canlandırıldı.
KONUM: Tianjin, Çin
Drone gösterisinden çeşitli görüntüler
Çin'in Tianjin kentinde 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'nın açılışı münasebetiyle 1.000 drone gökyüzünü aydınlattı. Fuarın logosu ve teknolojik harikalar büyüleyici bir hava gösterisiyle canlandırıldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'dan bildiriyor. (XHTV)