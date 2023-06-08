Çin'de Dronelar ile Gerçekleştiren Işık Gösterisi Seyredenleri Büyüledi

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde gece saatlerinde 300 insansız hava aracıyla düzenlenen ışık gösterisi seyredenleri büyüledi. Gösteride teknoloji, sanat ve invovasyon bir arada kullanıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Heilongjiang'dan bildiriyor. (XHTV)