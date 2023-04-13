Çin'de "Dokuz Kuyruklu" Galeaspid Fosili Bulundu

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropolojisi Enstitüsü tarafından sağlanan arşiv fotoğrafında Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde keşfedilen yeni bir galeaspid türünün kuyruk yüzgeci görülüyor.