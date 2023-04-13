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Çin'de 'Dokuz Kuyruklu' Galeaspid Fosili Bulundu

Çin'de "Dokuz Kuyruklu" Galeaspid Fosili Bulundu

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BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropolojisi Enstitüsü tarafından sağlanan arşiv fotoğrafında Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde keşfedilen yeni bir galeaspid türünün kuyruk yüzgeci görülüyor.

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropolojisi Enstitüsü tarafından sağlanan arşiv fotoğrafında Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde keşfedilen yeni bir galeaspid türünün kuyruk yüzgeci görülüyor.

Araştırmacılar, Guangxi'de galeaspid türüne ait "dokuz kuyruklu" yeni bir fosil keşfetti. Bulunan örnek, dünyada iyi korunmuş kuyruğa sahip ilk galeaspid fosili olma özelliği taşıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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