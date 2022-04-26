Çin'de doğu ve güney sahillerinde fırtına ve sağanak için "mavi alarm" verildi - Haberler

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Çin'de doğu ve güney sahillerinde fırtına ve sağanak için "mavi alarm" verildi

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin'de doğu ve güney sahillerinde fırtına ve sağanak için 'mavi alarm' verildi

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin doğu ve güney sahillerinde fırtına ve sağanak uyarısında bulundu.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin doğu ve güney sahillerinde fırtına ve sağanak uyarısında bulundu.

Merkezden yapılan açıklamada, doğudaki Cıciang, Ciangşi, Hunan, Fucien ve Guangdong eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde fırtına ve sağanak nedeniyle "mavi alarm" ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada bazı bölgelere 120 milimetreye kadar yağış düşebileceği, fırtına, bora ve dolu görülebileceği kaydedildi.

Merkez, yerel yönetimlere fırtınaya hazırlık yapmaları, okullarda çocukların güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri almaları, sel baskınlarına ile trafik sıkışıklığına hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu.

"Mavi alarm", Çin'in 4 dereceli hava uyarı sisteminde en az riskli düzeyi temsil ediyor. "Mavi" alarmı daha yüksek düzeydeki "sarı", "turuncu" ve "kırmızı" alarmlar izliyor.

Nisan ve mayıs aylarında Hint Okyanusu'ndan esen güneybatı muson rüzgarları Çin kıyılarında yağışa sebep oluyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Meteoroloji, Fırtına, Hunan, Güncel, Haberler

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