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Çin'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Mart'ta Yüzde 13,2 Arttı

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Çin anakarasında fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımlar, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artış gösterdi. Ancak, yılın ilk üç ayında yabancı yatırımlarda yüzde 10,8'lik bir düşüş kaydedildi.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin anakarasında fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 arttı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada Çin anakarasında fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımları yılın ilk üç ayındaysa geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 düşüşle 269,2 milyar yuan (37,35 milyar ABD doları) oldu.

Bakanlık, ocak-mart döneminde ülke çapında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla yeni yabancı sermayeli 12.603 firmanın kurulduğunu açıkladı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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