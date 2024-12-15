Çin'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kasım'da Yüzde 6 Arttı

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin anakarasında fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın cumartesi günü yayımladığı verilere göre, ocak-kasım döneminde ise fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,9 azalarak 749,7 milyar yuana (yaklaşık 104 milyar ABD doları) geriledi. Bu düşüş, ocak-ekim ayına göre 1,9 yüzde puan daraldı ve üst üste üçüncü ay daralma eğilimi görülmüş oldu.

Veriler, ilk 11 ayda ülke genelinde 52.379 yeni yabancı sermayeli işletme kurulduğunu ve bunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9'luk bir artışa işaret ettiğini gösterdi. Bu, söz konusu dönem için tarihteki en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

Verilere göre, yüksek teknolojili imalatta fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırım oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0,3 yüzde puan arttı.

Bazı gelişmiş ekonomilerden gelen yatırımlar artmaya devam ederken, Almanya'dan gelen fiili yatırımlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9, Singapur'dan gelen yatırımlar yüzde 4,8 ve İsviçre'den gelen yatırımlar ise yüzde 4 artış gösterdi. ASEAN ülkelerinden gelen yatırımlar ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 oranında arttı.