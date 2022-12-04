Çin'de Doğalgaz Tüketimi Ekim Ayında Arttı

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomi planlama kuruluşuna göre, ülkenin doğalgaz tüketimi Ekim 2022'de, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla arttı.

Hava fotoğrafında Çin'in güneyindeki Hainan eyaletin Chengmai ilçesindeki Macun Limanı'nın LNG doldurma istasyonunda bağlı bir geminin sıvılaştırılmış doğalgaz doldurulduğu görülüyor, 20 Kasım 2021. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomi planlama kuruluşuna göre, ülkenin doğalgaz tüketimi Ekim 2022'de, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla arttı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, net doğalgaz tüketimi Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 artışla 30,53 milyar metreküp oldu.

2022 yılının ilk 10 ayında net doğalgaz tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 düşüşle 299,93 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verileri ülkenin Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 artışla 18,5 milyar metreküp doğalgaz ürettiğini ve artış hızının Eylül ayına kıyasla 7,7 yüzde puan daha fazla olduğunu gösterdi.