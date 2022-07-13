Çin'de Dijital Yuan İşlemleri Yılın İlk 5 Ayında 83 Milyar Yuana Ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Dijital Yuan İşlemleri Yılın İlk 5 Ayında 83 Milyar Yuana Ulaştı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'de Dijital Yuan İşlemleri Yılın İlk 5 Ayında 83 Milyar Yuana Ulaştı

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin merkez bankası Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkede dijital baz para birimi olan e-CNY ile yapılan işlemlerin, bu yıl Mayıs ayı sonu itibariyle 83 milyar yuana (yaklaşık 12,33 milyar ABD doları) ulaştığı bildirildi.

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin merkez bankası Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkede dijital baz para birimi olan e-CNY ile yapılan işlemlerin, bu yıl Mayıs ayı sonu itibariyle 83 milyar yuana (yaklaşık 12,33 milyar ABD doları) ulaştığı bildirildi. Çin merkez bankası yetkilisi Zou Lan düzenlenen basın toplantısında, söz konusu dönemde toplam 264 milyon dijital yuan işlemi yapıldığını belirtti. Zou, 31 Mayıs itibarıyla dijital yuan ile ödeme yapılabilecek yaklaşık 4,57 milyon ticari satış noktasının bulunduğunu vurguladı. Yetkili, merkez bankasının pilot programlarının kapsamını daha da genişleteceğini, pilot senaryoların hazırlanışını güçlendireceğini ve uluslararası işbirliğini geliştireceğini sözlerine ekledi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Xinhua / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Pilot Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title