Çin'de Dijital Akıllı Elektrik Şebekesi Kuruldu

NANJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde, ülkenin eyalet düzeyindeki ilk dijital akıllı elektrik şebekesi kuruldu. Böylece 1 trilyon adedi aşan elektrik enerjisi verisi ilk kez entegre edilmiş oldu.

Devlet Şebekesi Jiangsu Elektrik Tedarik Limited Şirketi'nden Perşembe günü yapılan açıklamaya göre söz konusu sanal elektrik şebekesi, dijital uzayda inşa edilen ve endüstriyel internet, BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi ve yapay zeka gibi ileri teknolojileri kullanan bir şebeke olma özelliğini taşıyor.

Elektrik şebekesinin faaliyet durumuna dair gerçek zamanlı veriler sağlayan dijital elektrik şebekesi, elektrik sisteminin işletme verimliliğini büyük oranda iyileştiriyor. Sistem ayrıca rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji üretiminin, şarj ünitelerinin ve enerji depolama sistemlerinin işletme durumunu hassas şekilde izlemeye de olanak tanıyor.

Devlet Şebekesi Jiangsu Müdür Yardımcısı Wei Lei, çok sayıda sensör ve kontrol ünitesi kullanan sistemin 100.000 kilometrekarelik bir alanda elektrik şebekesinin faaliyet durumunu dinamik şekilde izleyebildiğini söyledi.

Akıllı şebeke sistemi, yeni enerjinin kurulu kapasitesi gibi koşul ve trendlere bağlı olarak en iyi şebeke inşa yolunu otomatik olarak üretiyor ve böylelikle planlama döngüsünü yüzde 60 oranında kısaltarak daha fazla yeşil enerjinin derhal şebekeye bağlanmasına imkan veriyor.

Dijital akıllı şebeke ayrıca, elektrik tüketim verilerinde hemen göze çarpmayan anormallikleri analiz ederek elektrik kesintisinin konumunu otomatik şekilde belirleyebiliyor. Sistem, daha sonra akıllı bakım programına dayanarak uzaktan yönlendirmeyi harekete geçiriyor ve bölgesel elektrik tedarikinin hızlıca eski haline getirilmesine yardımcı oluyor.

Wei, yeni elektrik sisteminin inşasına yönelik önemli bir pilot proje olan dijital akıllı elektrik şebekesinin, diğer sistemlerle etkileşimini genişleterek akıllı kentlerin inşası için yeni çözümler sunacağını kaydetti.