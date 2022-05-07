Çin'de Devlete Ait İşletmelerin Reformuna Dair Üç Yıllık Eylem Planı Yüzde 90'ın Üzerinde Tamamlandı

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in devlete ait işletmelerin reformuna ilişkin üç yıllık bir eylem planı kapsamında yer alan belli başlı görevlerin yüzde 90'ından fazlasını tamamladığı belirtildi. Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlete Ait İşletmeler Reformu Lider Grubu'nun Cumartesi günü düzenlediği toplantıya göre, devlete ait işletmelerin rekabetçi, modern işletmelere dönüştürülmesi için onlarca yıllık çabanın üzerine inşa edilen 2020-2022 eylem planı yerel idarelerin üstün gayretlerine ve sayısız büyük başarıya imza attı.

Toplantıda, devlete ait işletmelerin kurumsal yönetim reformunun, esas olarak nihayete erdiği ve bunların artık sosyal fonksiyonlar yerine getirmek zorunda olmadığı kaydedildi. Öte yandan, modern işletme ortamının ve pazar odaklı işletme mekanizmasının optimize edilmesi dahil olmak üzere kilit alanlarda büyük başarılar elde edildiği de toplantıda altı çizilen hususlar arasında yer aldı.

Xinhua / Güncel