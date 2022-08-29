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Çin'de Devlete Ait İşletmeler Ocak-Temmuz Döneminde Gelir Artışı Kaydetti

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Çin'de Devlete Ait İşletmeler Ocak-Temmuz Döneminde Gelir Artışı Kaydetti

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Pazartesi günü yayınlanan resmi verilere göre, Çin'de devlete ait işletmelerinin (KİT'ler) gelirlerinde bu yılın ilk yedi ayında artış kaydedildi.

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Pazartesi günü yayınlanan resmi verilere göre, Çin'de devlete ait işletmelerinin (KİT'ler) gelirlerinde bu yılın ilk yedi ayında artış kaydedildi. Maliye Bakanlığı verilerine göre, KİT'lerin Ocak-Temmuz dönemindeki faaliyet gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak 45,78 trilyon yuana (yaklaşık 6,67 trilyon ABD doları) ulaştı. Veriler, KİT'lerin birleşik karlarının ise söz konusu dönemde yıllık yüzde 2,1 düşüşle 2,68 trilyon yuana gerilediğini gösterdi. Çin'in merkezi olarak yönetilen KİT'lerinin toplam karı, bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 1,92 trilyon yuana, faaliyet gelirleri ise yüzde 10,6 artarak 25,75 trilyon yuana yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Güncel Haberler

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