Çin'de Devlete Ait İşletmeler İstikrarlı Gelir Artışı Kaydetti

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ülkedeki devlete ait işletmeler yılın ilk 10 ayında gelir artışı kaydettiğini gösterdi.

Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre devlete ait işletmeler, Ocak-Ekim döneminde işletme gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artışla 66,42 trilyon yuan (yaklaşık 9,25 trilyon ABD doları) elde etti.

Devlete ait işletmelerin birleşik karı yılın ilk 10 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 3,62 trilyon yuana geriledi.

Çin Devlet Konseyi Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu'ndan açıklanan verilere göre, merkezi olarak yönetilen devlete ait işletmelerin net karı yılın ilk on ayında bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak yaklaşık 1,7 trilyon yuana ulaştı.