Çin'de Dev Pandanın İkiz Yavruları Oldu

Xİ'AN, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletindeki bir üreme üssünde Yongyong adlı dev panda Perşembe günü ikiz yavrular dünya getirdi. Eyalet ormancılık kurumu tarafından yapılan açıklamada, Qinling Dev Panda Araştırma Merkezi'nde dünyaya gelen erkek yavruların 150,4 ve 134,5 gram ağırlığında oldukları ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu, kendisi de 2014 yılında söz konusu merkezde dünyaya gelen Yongyong'un yaptığı ikinci doğum. Yongyong daha önce 17 Ağustos 2020'de ilk yavrusunu dünyaya getirerek merkezdeki en genç anne panda olmuştu. İlk olarak 2005 yılında tanımlanan bir dev panda alt türü olan Qinling dev pandası, daha fazla bilinen Sichuan alt türüne göre daha küçük ve daha yuvarlak bir kafatası, daha kısa bir burun ve daha seyrek bir kürke sahip. Shaanxi, Qinling dev pandalarının yapay yollarla yetiştirilmesine 1980'lerde başladı ve gelişmiş bir yapay üreme teknolojisi sistemi kurdu. Şu ana kadar eyalette toplam 34 dev panda yavrusu yetiştirildi.