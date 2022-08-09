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Çin'de Dev Pandanın İkiz Yavruları Oldu

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Çin'de Dev Pandanın İkiz Yavruları Oldu

CHONGQİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesindeki Chongqing Hayvanat Bahçesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ershun adlı dev pandanın Temmuz ayının sonlarında doğum yaparak dünyaya ikiz yavru getirdiğini ve yavruların durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

CHONGQİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesindeki Chongqing Hayvanat Bahçesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ershun adlı dev pandanın Temmuz ayının sonlarında doğum yaparak dünyaya ikiz yavru getirdiğini ve yavruların durumlarının iyi olduğunu duyurdu. Hayvanat Bahçesi, Ershun'un Mart ayında komşu Sichuan eyaletindeki Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nde bir erkek dev pandayla doğal yollarla çiftleştiğini bildirdi. 22 Temmuz'da dünyaya gözlerini açan yavruların biri 132 gram, diğeri 91 gram ağırlığındaydı. Hayvanat Bahçesi, yavrulardan birinin 420 gram, diğerinin ise 257 gram ağırlığına ulaştığını belirtti. Ershun ikinci kez ikiz yavru dünyaya getirmiş oldu. Ağustos 2007'de dünyaya gelen Ershun, Mart 2013 ile Kasım 2020 tarihleri arasında iyi niyet elçisi olarak Kanada'nın Toronto Hayvanat Bahçesi ve Calgary Hayvanat Bahçesi'nde kaldı. 1960'larda dev panda yetiştirmeye başlayan Chongqing Hayvanat Bahçesi'nde şu anda 21 panda yaşıyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hayvanat Bahçesi Güncel Haberler

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