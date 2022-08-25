Çin'de Dev Pandanın İkiz Yavruları Görüntülendi Güncel Haberler Xİ'AN, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki Zhouzhi ilçesinde bulunan Qinling Dev Panda Araştırma Merkezi'ndeki ikiz dev panda yavruları görüntülendi, 23 Ağustos 2022. Xİ'AN, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki Zhouzhi ilçesinde bulunan Qinling Dev Panda Araştırma Merkezi'ndeki ikiz dev panda yavruları görüntülendi, 23 Ağustos 2022. Yapay olarak yetiştirilen dev bir panda, Shaanxi eyaletindeki bir üreme üssünde biri erkek ve diğeri dişi olmak üzere ikiz doğurdu. (Fotoğraf: Qinling Dev Panda Araştırma Merkezi/Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Araştırma Güncel Haberler

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