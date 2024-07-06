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Çin'de Dev Panda Yüksekokulu Öğrenci Kabul Ediyor

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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Çin Batı Normal Üniversitesi'ne bağlı dev panda yüksekokulunda bu sonbaharda 50 lisans öğrencisi kabul edilecek. Yüksekokul, dev panda çalışmaları yapan ilk yüksekokul olma özelliğini taşıyor.

CHENGDU, 6 Temmuz (Xinhua) -- Dev pandaların anavatanı olarak bilinen Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Çin Batı Normal Üniversitesi'ne bağlı dev panda yüksekokulunun yaban hayatı ve doğa koruma alanları yönetimi bölümüne bu sonbaharda 50 lisans öğrencisi kabul edilecek.

Geçtiğimiz Eylül ayında eyalet ormancılık ve otlak idaresi tarafından kurulan yüksekokul, Çin'in dev panda çalışmaları yapan ilk yüksekokulu olma özelliğini taşıyor.

Uzun süredir Çin'in güneybatısındaki dağlarda nadir görülen yabani hayvan ve bitki kaynaklarının ekolojik olarak korunmasına odaklanan Çin Batı Normal Üniversitesi, yabani dev panda ekolojisi alanında araştırma yapan en eski, en köklü ve en etkili üniversite.

Üniversitenin, Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi, Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü ve ulusal doğa koruma alanları ile imzalamış olduğu birçok işbirliği anlaşması bulunuyor.

Yüksekokulda öğretim görevlisi olan Wei Wei, eğitimleri sırasında dev pandaların korunması, yetiştirilmesi ve hastalıklarının önlenmesi ve kontrolüyle ilgili çalışmalara katılma fırsatı yakalayacak öğrencilere staj yapma ve ilgili yerlerde uygulamalı olarak deneyim kazanma imkanları da sunulacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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