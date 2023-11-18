Çin'de Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi Açıldı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da dev panda koruma ve araştırma merkezi açıldı. Merkez, dev panda araştırma işbirliği ve etkileşimine yönelik dünya çapında bir platform olarak işlev görecek.

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Ulusal dev panda koruma ve araştırma merkezi, Cuma günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da açıldı. Merkez, dev panda araştırma işbirliği ve etkileşimine yönelik dünya çapında bir platform olarak işlev görecek.

Merkez, Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi ile Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nün kaynaklarını birleştiriyor ve tüm ülkeden önde gelen dev panda araştırma ekiplerini bir araya getiriyor.

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi'ne göre merkez, bir dev panda koruma akademik komitesi ve ulusal inovasyon ittifakı kurdu. Merkez, kilit önemde bir dev panda laboratuvarı inşa edecek ve nesli tükenme tehlikesi altındaki diğer hayvanlar için benzer laboratuvarların kurulmasını teşvik edecek.

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi, Sichuan Eyaleti Ormancılık ve Çayır İdaresi ve Chengdu belediye yönetimi ortaklaşa olarak dev panda koruma ve araştırma fonu için 110 milyon yuan (15,2 milyon ABD doları) tutarında bir başlangıç sermayesi tahsis etti.

Ulusal parklardaki vahşi dev panda popülasyonu ve yaşam alanının korunması ve esaret altındaki panda popülasyonunun genetik çeşitliliğinin iyileştirilmesine yönelik kilit önemdeki teknolojilerin kullanıldığı iki önemli araştırma projesi başlatıldı.

Merkez tarafından çeşitli araştırma işbirliği ve kültürel etkileşim etkinlikleriyle birlikte dev pandaların korunmasına yönelik bir uluslararası forum da iki yılda bir düzenlenecek.