Çin'de Derin Deniz No.1 Doğal Gaz Sahası, Uzaktan Kumandalı Üretime Geçti

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), ülkede bağımsız olarak geliştirilip inşa edilen ilk ultra derin deniz doğal gaz sahası Shenhai Yihao, diğer adıyla Derin Deniz No.

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), ülkede bağımsız olarak geliştirilip inşa edilen ilk ultra derin deniz doğal gaz sahası Shenhai Yihao, diğer adıyla Derin Deniz No.1'in, uzaktan kumandalı üretime geçtiğini, böylece artık tayfunlar sırasında güvenli ve istikrarlı üretim sağlayabileceğini belirtti.

Şirketin Hainan Şubesinin Genel Müdürü Liu Xiaogang, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ultra derin deniz doğal gaz yataklarının karşı karşıya olduğu en büyük sorunun, yaz ve sonbahar mevsimlerinde yaşanan tayfunların sıklığı olduğunu ancak Derin Deniz No.1'in üretim donanımının şu anda optimum kapasitede çalıştığını söyledi.

Çin'in güneyinde bulunan Hainan ada eyaletindeki Sanya kentinden 150 kilometre uzakta yer alan ve denizde maksimum 1500 metre derinlikte çalışabilen Derin Deniz No.1'den, Haziran 2021'de faaliyete geçmesinden bu yana 4,5 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz elde edildi.

Ülkenin ultra derin deniz petrol ve doğal gaz sondaj yeteneklerini sergileyen doğal gaz sahasının faaliyetleri, ulusal enerji güvenliğini sağlamak, ülkenin enerji yapısını optimize etmek ve bölgesel ekonomik kalkınmayı desteklemek için büyük önem taşıyor.