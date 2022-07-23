Çin'de Derin Deniz Araştırmaları İçin Sualtı Robotu Geliştirildi

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- 6.000 metre derinliğe kadar dalabilen uzaktan kumandalı bir sualtı robotu geliştiren Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shenyang Otomasyon Enstitüsü (SIA), robotun deniz testini geçerek kullanıcısına teslim edildiğini bildirdi. SIA kendi web sitesinde, Çin Jeolojik Araştırmaları'nın Qingdao Deniz Jeolojisi Enstitüsü için geliştirilen Wenhai-1'in ülkenin ilk otonom insansız derin deniz sondası olduğunu ve geniş menzilli otonom seyir tespiti ve uzaktan kumandalı hassas nokta örneklemesi gibi işlevlere sahip olduğunu kaydetti. Wenhai-1, deniz testi ve uygulaması sırasında 17 dalış görevi gerçekleştirerek deniz tabanı yakınında yüksek hassasiyetli tespitlere yönelik veriler, yüzey tortullarının kolon örnekleri ve deniz dibi organizmalarını topladı. Bu arada, SIA, Dünya'nın yerçekimi alanı ve manyetik alanının hassas ölçümünün de gerçekleştirildiğini söyledi. Wenhai-1, deniz ortamı araştırmaları, biyoçeşitlilik araştırmaları, belirli hedeflerle deniz dibi jeofizik araştırmaları, derin deniz ekstrem ortamlarının yerinde tespiti ve derin deniz mineral kaynakları araştırmaları gibi derin deniz bilimsel araştırmalarına hizmet etmek için tasarlandı.

Xinhua / Güncel