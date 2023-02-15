Çin'de Derebeylik Olarak Yönetilmiş 3000 Yıllık Antik Kent Bulundu

Xİ'AN, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan arkeoloji enstitüsü, eyaletteki antik bir alanın, Batı Zhou Hanedanlığı'nın (MÖ 1046-771) son dönemi ile İlkbahar ve Sonbahar Dönemi'nin (MÖ 770-476) başlarında derebeylik olarak yönetilen bir kent olduğunu...

Xİ'AN, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan arkeoloji enstitüsü, eyaletteki antik bir alanın, Batı Zhou Hanedanlığı'nın (MÖ 1046-771) son dönemi ile İlkbahar ve Sonbahar Dönemi'nin (MÖ 770-476) başlarında derebeylik olarak yönetilen bir kent olduğunu ortaya çıkardı.

Hancheng kentindeki Zhiyang kasabasında bulunan Taoqu bölgesi, 1980'lerde keşfedildi. Arkeologlar Mayıs 2020'de alanda keşif ve kazı yapmaya başladı.

İki yıllık çalışmanın ardından arkeologlar, bu dönemlere ait 800.000 metrekarelik bölgeyi kapsayan tarihi alanda, yüksek düzeyli ve ortak yerleşim alanlarının yanı sıra çeşitli büyüklükteki mezarların olduğunu keşfetti.

Arkeologlar bugüne kadar bölgede yedi büyük mezar ortaya çıkardı. Enstitü araştırmacılarından Geng Qinggang, mezarlarda çok sayıda döşeme karosu, boru şekilli kiremit, çanak çömlek parçaları, kemikten yapılmış aletlerinin yanı sıra bazı bronz eşyalar bulunduğunu söyledi.

Geng, mezarların yaşının, defin geleneklerinin ve bronz eşya üzerindeki yazıtların, Taoqu bölgesinin Batı Zhou Hanedanlığı'nın son dönemi ile İlkbahar ve Sonbahar Dönemi'nin başlarında bir derebeyliğin merkezi olarak kullanıldığını gösteren kanıtlar sunduğunu belirtti.

Geng'e göre, bu bulgular tımar sistemi, siyasal coğrafya ve etnik bütünleşme gibi tarihi konuları incelemek için önemli akademik değere sahip.