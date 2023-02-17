Çin'de Depremden Kurtuldu, Türkiye'ye Hayat Kurtarmaya Geldi

Çinli Ramunion Kurtarma Ekibi üyeleri, Belen'de kurtarma çalışması yürütüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ramunion Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

CHENGDU, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletine bağlı, Ya'an'nın Lushan ilçesinde Nisan 2013'te 7,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğinde, ilçede yaşayan 15 yaşındaki Zeng Qiangfei sabah sınıfında dersteydi.

Zeng, "Güçlü sarsıntıları hissettikten sonra panikle aşağı koştuk. Düştüm, neredeyse eziliyordum. Şans eseri, bir sınıf arkadaşım beni hızla kaldırdı" diyerek hatırlıyor o günleri.

Zeng ve ailesi depremden sonra, kendi evleri de çok sayıda diğer bina gibi enkaz haline geldiği için geçici bir yerleşim yerine yerleştirilmiş.

Genç adam, Türkiye'de, 6 Şubat'taki iki büyük depremin ardından hayat kurtarmak için zamanla yarıştı.

Çinli bir kurtarma ekibi olan Ramunion'un Sichuan şubesinin üyesi olan Zeng, 8 Şubat'ta merkezden çağrı aldığında tereddüt etmeden uluslararası kurtarma gücüne katıldı.

Lushan'daki çıkış ve giriş idaresi, Zeng'in pasaportunun verilmesini hızlandırdı. İki gün içinde Zeng ve ekip arkadaşları ilk yardım çantaları, dezenfektan, hafif yıkım hizmet araçları ve diğer yardım malzemeleriyle birlikte kurtarma yolculuğuna çıktı.

Büyük bir depremden sağ kurtulan Zeng, memleketine yardım eli uzatan insanlara duyduğu minnettarlığın, dünyanın öbür ucunda olsalar bile tehlikede olanlara yardım etmesi için onu cesaretlendirdiğini söyledi.

Zeng, "Kurtarıcıların gece gündüz yaşam belirtileri aradıklarını ve yaralıları tedavi ettiklerini gördüğümü hatırlıyorum. Bu tür sahneler o kadar güçlüydü ki, korkumu büyük ölçüde ortadan kaldırdılar" dedi.

Sichuan'daki insanlar depremlere yabancı değil. Son yirmi yılda, Wenchuan, Jiuzhaigou ve Lushan gibi birçok ilçe, 7,0 üstü büyüklüğünde depremler yaşadı ve çok büyük can ve mal kayıplarına uğradı.

Yıkıcı felaketlerin ardından, ülkenin dört bir yanından ve hatta yurt dışından gelen kurtarıcılar ve gönüllüler, depremden etkilenen bölgelerdeki insanlara yardım etmek için kendi hayatlarını riske attılar.

Ramunion'a 2021'de yeme-içme sektöründe bir işte çalışıyorken katılan Zeng, "Ama ne zaman Ramunion'un kurtarma çabalarını gerektiren bir felaket olsa, ekip arkadaşlarım ve ben derhal işten izin isteyip ve afet mahalline gidiyoruz" dedi.

Haziran 2022'de Lushan bir başka güçlü deprem yaşadı. Zeng eyaletin merkezi Chengdu'da çalışıyordu ama bu sefer derhal kurtarma görevlisi olarak eve dönerek birçok insanı tehlikeden kurtardı.

Üç ay sonra, 6,9 büyüklüğünde bir deprem Sichuan'ın Luding ilçesini sarstı. Zeng ve ekip arkadaşları, dış dünyadan kopuk, ağır darbe almış bir köyde altı gün boyunca çalıştılar. İtfaiyecilere kurtarma ve tahliyede yardımcı oldular, yardım malzemelerinin teslimini ve dağıtımını üstlendiler.

Özel eğitimle edinilen deprem yardımı ve kurtarma becerilerindeki tüm deneyimlerle, Zeng ve Türkiye'deki Ramunion ekibi arkadaşları 170'in üzerinde yıkılmış binada arama çalışması gerçekleştirdi ve sağ kalan dokuz kişiyi enkazdan çıkardı.

Uluslararası afet yardımına ilk kez katılan Zeng, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk kavramını daha iyi anladığını söyledi.

Zeng, "Felaketler olduğunda ulusal sınırların önemi yok çünkü hepimiz aynı küresel köyde yaşıyoruz" diye ekledi.