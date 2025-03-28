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Çin'de Depremde Gökdelen Havuzundaki Su Yayaları Sürükledi

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Myanmar'da meydana gelen ve Çin'in Yunnan eyaletinde hissedilen deprem sırasında bir gökdelenin havuzundan taşan su, yayaları sürükledi. Olay anı kameralarca kaydedildi.

- Çin'de hissedilen depremde gökdelenden taşan havuz suyu yayaları sürükledi

YUNNAN - Myanmar'da meydana gelen ve Çin'in Yunnan eyaletinde de hissedilen depremde bir gökdelenin üst katındaki havuzdan taşan su, sokaktaki yayaları sürükledi.

Myanmar'da meydana gelen şiddetli depremler, Çin'in Yunnan eyaletinde de hissedildi. Ruili kentindeki bir gökdelenin üst katında bulunan havuzun suyu sarsıntının etkisiyle taştı. Taşan su, metrelerce yükseklikten sokağa dökülerek yayaları sürükledi. O anlar kameralara yansırken, ölü ya da yaralı olup olmadığına yönelik açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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