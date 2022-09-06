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Çin'de Deprem Sonrası Yol Açma Çalışmaları Sürüyor

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Çin'de Deprem Sonrası Yol Açma Çalışmaları Sürüyor

CHENGDU, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında S434 eyalet otoyolunun trafiğe kapalı olan kısmını açmak için çalışma yapan iş makineleri, 6 Eylül 2022.

CHENGDU, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında S434 eyalet otoyolunun trafiğe kapalı olan kısmını açmak için çalışma yapan iş makineleri, 6 Eylül 2022. Luding ilçesinde Pazartesi günü 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hasar gören yol bağlantısını eski haline getirmek ve erişimi sürdürmek için kurtarma ekipleri harekete geçirildi. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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