Çin'de deprem sonrası kurtarma çalışmaları başladı

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından askeri birlikler bölgeye sevk edildi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Linxia Hui Özerk İli'ne bağlı Jishishan İlçesi'nin Liuji kasabasında kurtarma çalışmaları yürüten askerler, 19 Aralık 2023.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde Pazartesi gecesi meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Silahlı Polis Kuvvetleri bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk etti. (Fotoğraf: Hou Chonghui/Xinhua)