Çin'de Denizcilik Ekonomisi Büyürken Kalitesi de Arttı

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Denizcilik Veri ve Bilgi Servisi (NMDIS) Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in denizcilik ekonomisinin 2021'de ölçeğini genişleterek ve yapısını optimize ederek sağlam bir gelişme kaydettiğini söyledi.

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Denizcilik Veri ve Bilgi Servisi (NMDIS) Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in denizcilik ekonomisinin 2021'de ölçeğini genişleterek ve yapısını optimize ederek sağlam bir gelişme kaydettiğini söyledi.

NMDIS tarafından yayınlanan bir rapora göre, geçen yıl ülkenin brüt denizcilik hasılası yıllık yüzde 8,3 artışla 9 trilyon yuanı (yaklaşık 1,26 trilyon ABD doları) aştı.

Rapora göre, 2021'de ülkedeki okyanus balıkçılarının kişi başına net geliri, 2015 rakamının 1,5 katına ulaştı.

Gelişmekte olan denizcilik endüstrileri son yıllarda güçlü bir ivme kazandı ve bu endüstrilerin katma değeri 2021'de 2015 seviyesine oranla yüzde 100 artış gösterdi.

Rapor ayrıca, tüketici pazarında yerel eğlence ve kıyı bölgelerine kısa mesafeli gezilere yönelik güçlü talebin hızla artmasıyla Çin'de okyanus turizmi pazarının toparlandığına dikkat çekti.

Her 10.000 kişiye düşen okyanus parkı alanı ise 2021'de, 2015'e oranla 0,7 hektar artarak insanların denize daha kolay erişmesini sağladı.