Çin'de Deniz Ürünleri Teslimatında Drone Kullanılıyor

SHENZHEN, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Shenzhen kentinin doğusunda yer alan Nan'ao Shuangyong İskelesi ile şehrin Longgang Bölgesi arasında deniz ürünleri için bir drone teslimat rotası faaliyete geçti. 20 kilograma kadar yük taşıyabilen dronelar, deniz ürünlerini yerel kuryelere teslim ederek müşterilere ulaşmasını sağlıyor.