Çin'de Deniz Suyu Arıtma Sektörü Büyük Gelişme Kaydetti

QİNGDAO, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Qingdao kentindeki bir deniz suyu arıtma tesisindeki ekipmanları kontrol eden teknisyenler, 20 Mart 2023. Son yıllarda Qingdao'da deniz suyu arıtma sektörü güçlü gelişim sergiledi.

QİNGDAO, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Qingdao kentindeki bir deniz suyu arıtma tesisindeki ekipmanları kontrol eden teknisyenler, 20 Mart 2023.

Son yıllarda Qingdao'da deniz suyu arıtma sektörü güçlü gelişim sergiledi. Büyük ölçekli deniz suyu arıtma üslerinin kurulması ve arıtılan suyun belediye su şebekesine bağlanmasıyla kentteki su kaynakları etkin şekilde desteklenmiş oldu. Şu anda Qingdao'daki deniz suyu arıtma projeleri, günde 300.000 metreküpten fazla tatlı su üretme kapasitesine sahip bulunuyor ve başlıca kentsel bölgelerde yaşayanların kullandığı suyun onda biri, arıtılmış deniz suyundan karşılanıyor. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)