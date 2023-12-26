Çin'de Demiryolu Yolcu Seyahatleri Yüzde 126,5 Arttı

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in demiryolu ağlarında gerçekleştirilen yolcu seyahatlerinin sayısı 2023 yılının ilk 11 ayında bir önceki yıla göre yüzde 126,5 arttı.

Ulusal Demiryolu İdaresi'ne göre, söz konusu dönemde bu ağlar üzerinden toplam 3,56 milyar yolcu seyahati gerçekleştirildi.

Ayrıca, demiryolu ağlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artışla yaklaşık 4,6 milyar ton yük taşındı.

Verilere göre, Çin'in demiryollarına yapılan sabit varlık yatırımı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 artarak 640,7 milyar yuan (yaklaşık 90,23 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.