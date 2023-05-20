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Çin'de Demiryolu Yolcu Seyahatleri Ocak-Nisan Döneminde Büyük Artış Gösterdi

Çin'de Demiryolu Yolcu Seyahatleri Ocak-Nisan Döneminde Büyük Artış Gösterdi

Güncel Haberler

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin verilerine göre Çin'de bu yılın ilk dört ayında demiryolu yolcu seyahatlerinde büyük artış yaşandı.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin verilerine göre Çin'de bu yılın ilk dört ayında demiryolu yolcu seyahatlerinde büyük artış yaşandı.

Ocak-Nisan döneminde ülkedeki demiryollarında, bir önceki yıla göre yüzde 111,9 artışla yaklaşık 1,12 milyar yolcu seyahati gerçekleşti.

Sadece Nisan ayında demiryollarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 477,4 artışla yaklaşık 328,6 milyon yolcu seyahati yapıldı.

Kurumun verilerine göre ekonomik faaliyetlerin kilit önemdeki göstergesi olan demiryolu yük hacmi de 2023'ün ilk dört ayında bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla yaklaşık 1,67 milyar tona ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Güncel Haberler

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