Çin'de Demiryolu Seyahatleri Yılın İlk 11 Ayında 4,28 Milyara Ulaşarak Rekor Kırdı

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in demiryolu ağı kullanılarak 2025 yılının ilk 11 ayında rekor düzeyde yolcu seyahati gerçekleştirildi.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin salı günü açıkladığı verilere göre ocak-kasım döneminde ülke genelindeki demiryolu yolcu seyahati sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artışla 4,28 milyara ulaştı.

Şirket, günlük ortalama tren seferi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artışla 11.258'e ulaştığını belirtti.

Hizmet tüketimini artırmak üzere spor müsabakaları, sergiler ve gösteriler gibi yerel etkinliklerin neden olduğu seyahat talebini karşılamak üzere özel tren hizmetlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Söz konusu dönemde sınır ötesi yolcu taşımacılığı da ivme kazandı. Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Ekspres Demiryolu Bağlantısı ile 28,94 milyon, Çin-Laos Demiryolu ile de 244.000 sınır ötesi yolcu seyahati gerçekleştirildi.

Ocak-kasım döneminde Çin'in demiryolu sektöründeki sabit varlık yatırımlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artış gösterdiği de belirtildi.