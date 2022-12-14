Çin'de Demiryolu Yolcu Seferleri Önemli Ölçüde Toparlandı

Çin'de yapılan demiryolu yolcu seferleri son günlerde dikkate değer bir şekilde toparlandı.

Çin'de yapılan demiryolu yolcu seferleri son günlerde dikkate değer bir şekilde toparlandı.

Yolcuların güvenliğini sağlamak için istasyonlarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Geçen hafta Çin, hafif ve semptom göstermeyen vakalar için evde karantinaya izin vermekten, insanların seyahat etmesini ve halka açık yerlere girmesini kolaylaştırmak için nükleik asit testlerini azaltmaya kadar, Kovid-19 müdahalesini optimize etmek için yeni bir dizi önlem duyurdu.

Henan Eyaleti'nin Zhengzhou Doğu İstasyonu'nda, 8-10 Aralık tarihleri arasında günlük yolcu sayısı, öncesine göre yaklaşık yüzde 43 artışla 110.000'i aştı.

SES 1 (Çince): Zhengzhou Doğu İstasyonu'nda bir yolcu

"QR sağlık kodlarının kontrol edilmemesi pratik oldu."

Jiangsu Eyaleti'nin Xuzhou Doğu Tren İstasyonu'nda günlük yolcu sayısı yaklaşık 20.000 arttı.

SES 2 (Çince): HOU BOWEN, Çin Demiryolları Shanghai Bürosu

"(Biz) yolcu akış planını düzenledik, yolcuların istasyona düzenli bir şekilde girmelerini sağladık, istasyon yayınından daha iyi faydalandık, dezenfeksiyon ve havalandırmayı güçlendirdik ve yolculara maske takmalarını hatırlattık."

SES 3 (Çince): Xuzhou Doğu Tren İstasyonu'nda bir yolcu

"Ülkenin salgın kontrolünü optimize etmeye yönelik 10 yeni önlemi, işimize ve günlük hayatımıza kolaylık getirdi. Müşterilerin siparişlerini daha verimli bir şekilde karşılayabiliyor ve şirketimizin işlerini geliştirebiliyoruz."

Shanghai Hongqiao Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'nda artan yolcu akışını karşılamak için daha fazla yolcu treni hizmete girdi.

SES 4 (Çince): Shanghai Hongqiao Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'nda bir yolcu

"Her şey yolunda gidiyor. İstasyona girmem sadece 5 dakika sürdü, eskisinden daha kısa."

Sichuan Eyaleti'nin Chengdu Doğu istasyonunda, 10 Aralık'ta bir hafta öncesine göre yüzde 140 artışla 95.000 yolcu seferi gerçekleştirildi.

SES 5 (Çince): YANG GUANXİU, Çin Demiryolları Chengdu Bürosu

"Yolcuların güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak için yolcuların yoğun olarak bulunduğu alanları özel olarak dezenfekte ediyoruz."

SES 6 (Çince): Chengdu Doğu İstasyonu'nda bir yolcu

"Herkes kendi sağlığı için öncelikli sorumluluğu üstlenmeli. Bu, rahatlığın tadını çıkarırken kendimizi korumamız gerektiği anlamına geliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in çeşitli şehirlerinden bildiriyor. (XHTV)