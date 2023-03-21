Çin'de Demiryolu Yolcu Sefer Sayısı ve Taşınan Yük Hacmi Şubat'ta Arttı

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin demiryolları, Şubat ayında tren sefer sayısı ve trenle taşınan yük hacminde istikrarlı büyüme kaydetti.

Çin Ulusal Demiryolları İdaresi'ne göre, tren sefer sayısı geçen ay önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,3 artışla 272,97 milyona ulaştı.

Demiryolları İdaresi, trenle sefer sayısının yılın ilk iki ayında ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9'lük bir artışla 509,07 milyon seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Çin'de ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan demiryolu ile taşınan yük hacmi ise Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 396,79 milyon tona ulaştı.

Veriler ayrıca, Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artışla yaklaşık 809,91 milyon ton yükün demiryolları aracılığıyla taşındığını gösterdi.