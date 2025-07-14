Çin'de Demiryolu Yatırımları %5,5 Arttı

Çin'de Demiryolu Yatırımları %5,5 Arttı
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Çin'de 2025'in ilk yarısında demiryolu inşaatları istikrarlı bir şekilde ilerlerken, sabit varlık yatırımları geçen yıla göre %5,5 artış gösterdi. Ocak-haziran döneminde demiryolu sektöründeki yatırımlar 355,9 milyar yuana ulaştı.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de 2025'in ilk yarısında demiryolu inşaatları istikrarlı ilerleme kaydederken, sabit varlık yatırımları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin verilerine göre ocak-haziran döneminde demiryolu sektöründeki sabit varlık yatırımları 355,9 milyar yuana (yaklaşık 50 milyar ABD doları) ulaştı.

Yatırım hacminin yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirten şirket, uzun bir sanayi zincirini kapsayan ve çok sayıda sektörü içine alan demiryolu yatırımlarının önemli bir büyüme faktörü işlevi gördüğünü vurguladı.

2025'in ilk yarısında ülke genelinde demiryolu projeleri istikrarlı şekilde ilerledi. Toplam 301 kilometre uzunluğunda yeni hat hizmete alınırken, yeni hatların inşasına yönelik hazırlık çalışmaları da hızla devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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