Çin'de Demiryolu Teknisyenleri, Seyahat Sezonunda Yolcu Güvenliği İçin Soğuk Havalara Aldırmadan Çalışıyor

Çin'in orta kesimlerindeki Henan eyaletine bağlı Anyang şehrindeki ray kusuru tespit teknisyenleri, Bahar Festivali'nde oluşacak seyahat yoğunluğunda yolcuların güvenliğini sağlamak için çok çalışıyor.

Teknisyenler her gün, sabahın erken saatlerinde Beijing-Guangzhou yüksek hızlı demiryolu boyunca yaklaşık 8 kilometrelik bölümlerde çalışmaya başlıyor.

SES 1 (Çince): XİNG HEPENG, Çin Demiryolları Zhengzhou Bürosu Grubu Limited Şirketi'nde teknisyen:

"Bugün Anyang İstasyonu'nda tespit işini yapacağız. Hava gerçekten soğuk, neredeyse eksi 10 derece. Önce sıcak kalıp makineleri test edelim."

SES 2 (Çince): GUO XİAOQİNG, Çin Demiryolları Zhengzhou Bürosu Grubu Limited Şirketi'nde teknisyen:

"Kusur dedektörü hassas bir araçtır. Tespitin gözden kaçmasını ve yanlış karar verilmesini önlemek için makineyi önceden test etmek gerekir."

Henan Eyaleti'nden geçen 2.298 km'lik Beijing-Guangzhou yüksek hızlı demiryolu, Çin'deki yüksek hızlı demiryolu ağının bel kemiğini oluşturuyor.

Milyonlarca yolcunun güvenliğini sağlamak için teknisyenlerin işlerine çok iyi odaklanması gerekiyor.

SES 3 (Çince): HE SHOUCHANG, Çin Demiryolları Zhengzhou Bürosu Grubu Limited Şirketi'nde teknisyen:

"Makine, kusurları tespit etmek için ultrasonik dalgalar kullanıyor. Ancak, anormal dalga biçimi geçicidir ve ekranda yalnızca bir veya iki saniye görüntülenebilir. Bu nedenle, işe çok iyi konsantre olmamız gerekiyor."

İş zorlu ama teknisyenler buna değdiğini düşünüyor.

SES 4 (Çince): HE SHOUCHANG, Çin Demiryolları Zhengzhou Bürosu Grubu Limited Şirketi'nde teknisyen:

"Bu iş gerçekten zor çünkü çoğu zaman sabahın erken saatlerinde, sıcaklığın en düşük olduğu zamanda çalışmak zorunda kalıyoruz. Bahar Festivali seyahat telaşı üzerimizde daha fazla baskı oluşturdu. Ama trenler bizim sorumlu olduğumuz bölümlerden rahatça geçtiğinde buna değdiğini düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Zhengzhou kentinden bildiriyor.

(XHTV)