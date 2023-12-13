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Çin'de Demiryolu Köprüsü Güvenlik Denetimleri Yapılıyor

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Çin'in kuzeydoğusundaki Shenyang kentinde demiryolu köprüsünde güvenlik denetimleri yapılıyor. İşçilere zorlu hava koşullarına uygun ekipmanlar dağıtılıyor.

ÇEKİM TARİHİ: 12 Aralık 2023

1. Demiryolu köprüsünde yürütülen denetim çalışmalarından çeşitli görüntüler

4. Demiryolu köprüsünde yürütülen denetim çalışmalarından çeşitli görüntüler

Çin, Salı günü yeni bir soğuk hava dalgasına yönelik sarı alarmı yenilerken Çarşamba günü de tipiye yönelik bir sarı alarm yayımladı.

Salı gününden Cumartesi gününe kadar ülkenin çoğu kesiminde sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Shenyang kentinde demiryollarının güvenliğini sağlamak amacıyla demiryolu işçileri, güvenlik kontrolleri yapmak üzere harekete geçti.

"Demiryolu köprüsündeki drenaj boruları, sıcaklıktan çabuk etkileniyor. Birleşme yerlerinde sık sık su sızıntıları meydana gelebiliyor. Bunlar da beton bölümlerde aşınmaya yol açabiliyor. Bu da, köprünün dayanıklılığını etkiliyor."

"Güvenlik söz konusu olduğunda her ayrıntı önemli. Tüm çabalarımız, demiryolunun ve yolcuların güvenliği sağlamaya değer."

İş güvenliğini sağlamak amacıyla işçilere zorlu hava koşullarına uygun özel şişme montlar, pamuk dolgulu pantolonlar ve ayakkabılar dağıtıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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