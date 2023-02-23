Çin'de Demiryolu İnşaat Sahasında Duvar Çöktü: 5 Ölü
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CHONGQİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Shapingba bölgesinde Perşembe günü saat 11.00 (TSİ 06.00) sıralarında yüksek hızlı bir demiryolunun şantiye duvarının çökmesi sonucu beş kişi hayatını kaybetti.
CHONGQİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Shapingba bölgesinde Perşembe günü saat 11.00 (TSİ 06.00) sıralarında yüksek hızlı bir demiryolunun şantiye duvarının çökmesi sonucu beş kişi hayatını kaybetti.
Shapingba'nın acil durum yönetim bürosuna göre, kurtarma ekipleri derhal, Chongqing'i Sichuan'a bağlamak için tasarlanan demiryolunun şantiyesine gönderildi. Duvarın neden çöktüğü araştırılıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel