Çin'de Demiryolu İnşaat Sahasında Duvar Çöktü: 5 Ölü Güncel Haberler CHONGQİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Shapingba bölgesinde Perşembe günü saat 11.00 (TSİ 06.00) sıralarında yüksek hızlı bir demiryolunun şantiye duvarının çökmesi sonucu beş kişi hayatını kaybetti. CHONGQİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Shapingba bölgesinde Perşembe günü saat 11.00 (TSİ 06.00) sıralarında yüksek hızlı bir demiryolunun şantiye duvarının çökmesi sonucu beş kişi hayatını kaybetti. Shapingba'nın acil durum yönetim bürosuna göre, kurtarma ekipleri derhal, Chongqing'i Sichuan'a bağlamak için tasarlanan demiryolunun şantiyesine gönderildi. Duvarın neden çöktüğü araştırılıyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'de Demiryolu İnşaat Sahasında Duvar Çöktü: 5 Ölü - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.