Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Demiryolu ile Taşınan Yük Hacmi, Yılın İlk Yedi Ayında Yüzde 5,9 Arttı

Çin'de Demiryolu ile Taşınan Yük Hacmi, Yılın İlk Yedi Ayında Yüzde 5,9 Arttı

Güncel Haberler

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ülkedeki ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan demiryolu ile taşınan yük hacminin, yılın ilk yedi ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak, 2022'nin ilk yarısında genişleme eğilimini sürdürdüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ülkedeki ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan demiryolu ile taşınan yük hacminin, yılın ilk yedi ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak, 2022'nin ilk yarısında genişleme eğilimini sürdürdüğünü gösterdi. Ulaştırma Bakanlığı'na göre, ülkedeki demiryolu ağı üzerinden, yılın ilk yedi ayında 2,89 milyar tondan fazla yük taşındı. Bakanlık, Çin demiryolları ile sadece Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 artışla 414,33 milyon ton yük taşındığını belirtti. Veriler ayrıca, Çin demiryolu hatları üzerinden gerçekleşen yük trafiği ciro hacminin, Ocak-Temmuz döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artarak 2,05 trilyon ton-kilometreye ulaştığını gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti ulaştırma bakanlığı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title