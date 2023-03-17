Çin'de Demir Madeni Akıllı Üretime Geçerek Verimliliğini Artırdı

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Anshan kentinde yer alan Ansteel Maden Limited Şirketi'ne ait Yanqianshan demir madenindeki makineleri uzaktan kontrol eden çalışanlar, 15 Mart 2023. (Fotoğraf:Pan Yulong/Xinhua)
ANSHAN, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Anshan kentinde yer alan Yanqianshan demir madeni son yıllarda akıllı teknolojileri kullanarak üretimde verimliliğini artırdı.
Maden 2023'ün ilk iki ayında 875.100 ton demir cevheri üretti.
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Anshan kentinde yer alan Ansteel Maden Limited Şirketi'ne ait Yanqianshan demir madenindeki makineleri uzaktan kontrol eden çalışanlar, 16 Mart 2023. (Fotoğraf:Pan Yulong/Xinhua)
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Anshan kentinde yer alan Ansteel Maden Limited Şirketi'ne ait Yanqianshan demir madeninde çalışan uzaktan kumandalı bir makine, 16 Mart 2023. (Fotoğraf: Pan Yulong/Xinhua)
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Anshan kentinde yer alan Ansteel Maden Limited Şirketi'ne ait Yanqianshan demir madeninde çalışan uzaktan kumandalı bir kürekli yükleyici, 16 Mart 2023. (Fotoğraf: Pan Yulong/Xinhua)