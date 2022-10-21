Çin'de Daha Fazla Genç Kendini Ülkenin Kültürel Kalıntıların Korunmasına Adadı

Çin'de daha fazla genç, Çin kültürünün korunması ve yayılması için ülkedeki kültürel kalıntıların dijital korunmasına kendisini adıyor.

Çin'de daha fazla genç, Çin kültürünün korunması ve yayılması için ülkedeki kültürel kalıntıların dijital korunmasına kendisini adıyor.

Shaanxi eyaletindeki Çin Kuzeybatı Üniversitesi'nin Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi Ulusal-Yerel Ortak Mühendislik Araştırma Merkezi'nin bilimsel araştırma ekibinin yüzde 60'ını 40 yaşın altındaki gençler oluşturuyor.

SES 1 (Çince): ZHANG JUNBO, Çin Kuzeybatı Üniversitesi Bilişim Bilimi ve Teknolojileri Fakültesi öğrencisi:

"Bir genç olarak ilginç bir şey yapmayı tercih ederim. Kültürel kalıntıların dijital olarak korunması benim için çok cazip ve enerjimi sevdiğim bir işte harcamak istiyorum."

SES 2 (Çince): Lİ CHUNHUİ, Çin Kuzeybatı Üniversitesi Bilişim Bilimi ve Teknolojileri Fakültesi öğrencisi:

"Gençler, gençlerin ne istediklerini daha iyi biliyorlar. İnsanların kültürel kalıntıları daha kolay benimsemeleri için restorasyonda son teknolojileri kullanabiliriz."

SES 3 (Çince): Lİ KANG, Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi Ulusal-Yerel Ortak Mühendislik Araştırma Merkezi Baş Mühendisi:

"Ekipteki gençler çok hızlı öğreniyor. Daha yenilikçiler. Kültürel kalıntıların dijital olarak korunması için yeni yöntemleri hızla uyguluyorlar."

SES 4 (Çince): YANG WEN, Çin Kuzeybatı Üniversitesi Bilişim Bilimi ve Teknolojileri Fakültesi:

"Bilişim teknolojilerini kültürel mirasla birleştirdiğimizde, kültürel kalıntıları dijital teknolojiler yoluyla daha iyi yaymak ve böylece kültürümüzün nesilden nesile aktarmak için mesleki uzmanlığımızdan tam olarak yararlanabiliriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor. (XHTV)