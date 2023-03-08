Çin'de Dağları Aşan Mühendislik Harikası Otoyol Güncel Haberler Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde, dağların, geçitlerin ve vadilerin arasından kıvrılarak ilerleyen Emeishan-Hanyuan Otoyolu, bir mühendislik harikası olarak kabul ediliyor. Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde, dağların, geçitlerin ve vadilerin arasından kıvrılarak ilerleyen Emeishan-Hanyuan Otoyolu, bir mühendislik harikası olarak kabul ediliyor. 122,882 kilometrelik otoyolun yüzde 87'sinden fazlası köprü ve tünellerden oluşuyor. Projenin yapım aşamasında karmaşık arazi mühendislerin önüne çok sayıda zorluk çıkardı. Otoyolun beşte dördünden fazlası kullanıma açılmış durumda. Tüm projenin 2023 sonuna kadar tamamlanıp trafiğe açılması bekleniyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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