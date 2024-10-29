Çin'de, Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı

Çin'de, Cumhuriyet'in 101. yılı, Pekin Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğindeki resepsiyona, Çin hükümetini temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Hong Ley ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu adına Çin Milli Savunma Üniversitesi Uluslararası Savunma Çalışmaları Koleji Komutanı Tümgeneral Liu Congbin konuk oldu.

Resepsiyona ayrıca Pekin'de görevli büyükelçiler, diplomatlar, askeri ataşeler, Çin kurum ve kuruşların temsilcileri ile Çin'de yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Musa, burada yaptığı konuşmada, "Pek çok millete ilham kaynağı olan kararlı bir mücadele sonunda kurulan Cumhuriyet, yurt içinde olduğu gibi 'yurtta barış, dünyada barış' ilkesi temelinde yurt dışında da 'kimsesizlerin kimsesi' olmayı sürdürmektedir." dedi.

Filistin'de yaşanan mezalimin bir yıldır devam ettiğie ve giderek Orta Doğu'nun tamamını tehdit eder hale geldiğine dikkati çeken Musa, "İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan soykırımcı eylemlerine karşı duruyor, Gazze halkına yardımlarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Musa, Türkiye'nin barış ve çözüm yanlısı bir grup ülkeyle İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik Birleşmiş Milletler nezdindeki girişiminin bu duruşun bir tezahürü olduğunu vurgulayarak, "Bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'ya barış gelmeyeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet'in ilanından itibaren Türkiye'nin demokratikleşme ve kalkınma alanlarında ciddi hamleler yaptığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde ülkenin refah seviyesini ve halkın yaşam kalitesini her alanda yükseltmeye yönelik politikaların sürdürüldüğüne işaret eden Musa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimden kültüre, ekonomiden ulaştırmaya, bilimden teknolojiye, sanayiden yenilikçiliğe, hemen her sahada önemli gelişmeler kaydettik. Ekonomimiz bu yılın ilk 3 çeyreğinde yaklaşık yüzde 4'lük büyüme oranına ulaştı. Son 20 yılda Türk ekonomisi ortalama yüzde 5,4 oranında büyüdü. Savunma sanayiinde yerlilik oranımız son 20 yılda yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıktı. Gerçek muharebe şartlarında kendilerini kanıtlamış Türk İHA ve SİHA'ları, bulundukları bölgelerde oyun değiştirici rol üstlenebiliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) projesini yürüttüğü 5. nesil Milli Muharip uçağımız, geçtiğimiz şubat ayında göklerle buluştu."

Musa, bu vesileyle, geçen hafta Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen hain terör saldırısını bir kez daha lanetlediğini belirterek, "Sınır aşan bir nitelik kazanan terörün her türü ve tezahürüyle yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Bu konudaki mücadelemizde uluslararası toplumun desteğini ve işbirliğini yanımızda görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.