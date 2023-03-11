Çin'de Çoklu Spektral İnsansız Hava Araçları Tarım Uygulamalarını Kolaylaştırdı

Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletine bağlı Huaxian ilçesinde çoklu spektral teknolojiyle donatılmış insansız hava araçları, bahar dönemi arazi yönetiminde kullanılmaya başlandı.

Yeni bir tarımsal araç olarak dikkat çeken çoklu spektral insansız hava araçları, bahar dönemi tarım uygulamalarını daha doğru hale getirip, işgücü maliyetlerinde tasarruf sağlayarak verimliliği artırıyor.

SES 1 (Çince): SONG XİANGZENG, Yerel çiftçi:

"İlk defa çoklu spektral insansız hava aracı kullanıyorum. Çok iyi çalışıyorlar ve işgücü maliyetlerinde tasarruf ile verimlilik artışı sağlıyorlar."

SES 2 (Çince): YANG JUN, Tarım teknisyeni:

"Çoklu spektral teknolojiyi kullanarak ürünlerin büyümesini analiz ediyor ve sonra buna göre böcek ilacı uyguluyoruz. Bu teknoloji, böcek ilacı kullanımını yüzde 30 oranında azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda maliyetleri düşürüyor ve üretimi artırıyor. Çiftçilerin mu (0,067 hektar) başına ortalama geliri yaklaşık 120 yuan (yaklaşık 17,36 ABD doları) artabilir."

Huaxian ilçesindeki buğday ekilen alanın büyüklüğü bu yıl 1,81 milyon mu'ya (yaklaşık 121 bin hektar) ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor. (XHTV)