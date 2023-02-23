Çin'de Çöken Madende Kurtarma Çalışmalarına Heyelan Nedeniyle Ara Verildi

HOHHOT, 23 Şubat (Xinhua) -- Yerel yetkililerin Perşembe günü yaptığı açıklamalara göre Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde çöken madende kaybolan 53 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarına büyük bir heyelan meydana gelmesi nedeniyle ara verildi.

HOHHOT, 23 Şubat (Xinhua) -- Yerel yetkililerin Perşembe günü yaptığı açıklamalara göre Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde çöken madende kaybolan 53 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarına büyük bir heyelan meydana gelmesi nedeniyle ara verildi.

Arama ve kurtarma merkezi, heyelanın Çarşamba günü yerel saatle 18.00 civarında meydana geldiğini söyledi.

Çarşamba günü saat 13.00 civarında Alşaa'daki bir açık maden işletmesinin çökerek iki kişinin ölümüne ve 53 kişinin mahsur kalmasına yol açmasının ardından Perşembe günü saat 6.00'da arama ve kurtarma çalışmaları için bölgeye 900'den fazla kişi sevk edildi.