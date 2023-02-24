Çin'de Çöken Madende Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor Güncel Haberler ALŞAA, 24 Şubat (Xinhua) -- Kurtarma ekipleri, Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Alşaa'daki Alşaa Sol Sancağı'nda bulunan çökmüş kömür madeninde radarla çalışıyor, 24 Şubat 2023. ALŞAA, 24 Şubat (Xinhua) -- Kurtarma ekipleri, Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Alşaa'daki Alşaa Sol Sancağı'nda bulunan çökmüş kömür madeninde radarla çalışıyor, 24 Şubat 2023. Kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü merkezden Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir mayının çökmesi sonucu ölü sayısı altıya yükseldi, 47 kişi ise hala kayıp. Kurtarma ekipleri, Çarşamba günü saat 13.00 sularında çöken Alşaa Sol Sancağı'ndaki açık maden ocağının enkazından altı kişiyi sağ olarak kurtardı. (Fotoğraf: Lian Zhen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Güncel Haberler

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